Иран испугался ловушки США

Дата публикации: 24.03.2026
WSJ: Иран опасается, что переговоры с США могут стать ловушкой.

Иранские власти опасаются, что любые переговоры с США о прекращении конфликта могут оказаться ловушкой. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«В частности, официальные лица в Тегеране обеспокоены тем, что любые личные переговоры о прекращении войны могут привести к покушению на жизнь [спикера иранского парламента] Мохаммеда-Багера Галибафа (...). До сих пор он остается одним из немногих высокопоставленных иранских лидеров, которым удалось избежать израильских ударов», — заявили иранские официальные лица и их арабские коллеги.

Кроме того, источники издания указали, что они считают заявления президента США Дональда Трампа о переговорах не более чем попыткой сбить цены на нефть после перекрытия Ормузского пролива.

#Иран #США #безопасность #переговоры #политика
