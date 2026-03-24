В США произошел взрыв на одном из крупнейших НПЗ 1 514

В мире
Дата публикации: 24.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: В США произошел взрыв на одном из крупнейших НПЗ

В городе Порт-Артур на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий страны - Valero Port Arthur Refinery - произошел мощный взрыв, после которого часть производственных мощностей была остановлена.

По данным KFDM, пожар начался на установке гидроочистки дизельного топлива. Спасателям удалось локализовать огонь, однако полностью ликвидировать возгорание сразу не удалось из-за остатков топлива на объекте.

Завод входит в число крупнейших в США: его мощность составляет около 435 тысяч баррелей нефти в сутки, что обеспечивает примерно 1–2% всей нефтепереработки страны. Предприятие расположено в районе побережья Мексиканского залива - ключевом нефтеперерабатывающем коридоре, на который приходится почти половина перерабатывающих мощностей США.

Официальные причины взрыва пока не названы. По предварительной информации, инцидент мог произойти из-за неисправности промышленного нагревателя.

Отмечается, что это уже второй подобный случай в штате Техас за последние две недели.

