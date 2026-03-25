Борис Гребенщиков стал подданным Великобритании. Об этом свидетельствуют данные британского реестра отчетности компаний. Фирма BG PLUS LLP, учрежденная в 2022 году, 16 марта подала документы об изменении персональных данных учредителей - Бориса и Ирины Гребенщиковых. Согласно уведомлению, музыкант получил подданство Великобритании в июле 2025 года, его жена - в октябре.

Гребенщиков уже несколько лет живет за пределами России и неоднократно публично высказывался против войны в Украине. В июне 2023 года Минюст РФ объявил его "иностранным агентом". В октябре 2025 года сообщалось, что на музыканта составили административный протокол за отсутствие плашки "иноагента" в видео на YouTube.