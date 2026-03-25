Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Борис Гребенщиков стал подданным Ее Величества 1 922

Дата публикации: 25.03.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Борис Гребенщиков стал подданным Ее Величества

Музыкант уже несколько лет живет в эмиграции.

Борис Гребенщиков стал подданным Великобритании. Об этом свидетельствуют данные британского реестра отчетности компаний. Фирма BG PLUS LLP, учрежденная в 2022 году, 16 марта подала документы об изменении персональных данных учредителей - Бориса и Ирины Гребенщиковых. Согласно уведомлению, музыкант получил подданство Великобритании в июле 2025 года, его жена - в октябре.

Гребенщиков уже несколько лет живет за пределами России и неоднократно публично высказывался против войны в Украине. В июне 2023 года Минюст РФ объявил его "иностранным агентом". В октябре 2025 года сообщалось, что на музыканта составили административный протокол за отсутствие плашки "иноагента" в видео на YouTube.

#Украина #Великобритания #эмиграция #youtube #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео