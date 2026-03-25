Спикер литовского Сейма Юозас Олякас говорит, что лозунг «Литва для литовцев» и подобные высказывания, оскорбляющие другие народы, находятся на грани преступления. Заявление последовало после инцидента с вывешиванием плаката во время празднования 11 марта в Вильнюсе.

«Мне кажется, что подобные высказывания находятся на грани преступления. Это оскорбление других народов, которые прекрасно живут здесь и, на мой взгляд, значительно обогатили и освежили генофонд Литвы», — сказал председатель парламента в эфире радиостанции Ziniu radijas в среду.

По словам Олякаса, данный лозунг неприемлем и оскорбляет караимов, евреев и представителей других национальностей с многолетней историей проживания в Литве.

«Я часто шучу, что когда приезжают гости, одним из национальных блюд в Литве являются кибинай. Но это блюдо караимов, которые прекрасно интегрировались и живут здесь. Неужели мы теперь должны говорить, что караимам нет места в Литве?» — добавил он.

Дискуссии вокруг лозунга возобновились после того, как 11 марта доцент Института международных отношений и политических наук Константинас Андрияускас сорвал плакат «Литва для литовцев» с моста в Вильнюсе, что привело к конфликту с вывесившими баннер лицами.

Полиция Вильнюсского уезда на прошлой неделе начала досудебное расследование по факту возможного нарушения общественного порядка.

Сам Андрияускас в социальной сети Facebook подтвердил, что снял плакат с виадука на улице Чюрлёнё, однако отверг обвинения в использовании нецензурной лексики, порче имущества или применении насилия в отношении владельца плаката.