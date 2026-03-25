Масштабные удары дронами, наносимые Россией ночью и днём, свидетельствуют о том, что Россия не хочет завершать войну, поэтому давление на Москву необходимо продолжать, во вторник заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет LETA со ссылкой на BBC.

"Масштаб этой атаки очень ясно показывает, что у России нет намерения действительно завершить эту войну. И если учитывать, что Россия также помогает иранскому режиму наносить удары по всему региону, вывод довольно очевиден — без дополнительного и сильного давления на Россию, без ощутимых потерь для России у них там, в Москве, не будет желания отдалиться от войны, как-то снова привыкнуть к миру", — сказал Зеленский в вечернем видеообращении.

По его словам, только за последние недели из-за смягчения санкций Россия зарабатывает не менее двух миллиардов долларов.

"Это опасно для всех. Это сигнал, это направление."

"[Ударный дрон] "Shahed" не должен быть главным символом того, что происходит здесь, в нашей стране, в Европе и на Ближнем Востоке или где-либо ещё в мире. Люди хотят нормальной жизни. И задача лидеров — этому способствовать", — подчеркнул президент Украины.

Во вторник во второй половине дня Россия нанесла массированный удар по практически всей территории Украины с использованием ударных дронов.

Во Львове были ранены более 20 человек, дрон типа "Shahed" попал в бернардинский монастырь XVI века.

Такие атаки обычно происходят ночью, и украинские эксперты допускают, что это может быть новой тактикой российской армии.