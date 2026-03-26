Австралия запретила въезд из Ирана

Дата публикации: 26.03.2026
ФОТО: Unsplash

Австралия в четверг запретила въезд посетителям из Ирана, поскольку война на Ближнем Востоке повышает риск того, что они могут отказаться возвращаться домой после истечения срока их краткосрочных виз, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Лицам, путешествующим с иранским паспортом, в течение следующих шести месяцев будет запрещено посещать Австралию с туристическими или рабочими целями, сообщило Министерство внутренних дел.

"Конфликт в Иране увеличил риск того, что некоторые держатели временных виз могут не покинуть Австралию после окончания срока их виз", — говорится в заявлении министерства.

В отдельных случаях будут допущены исключения, например для родителей граждан Австралии.

"Существует множество виз для посетителей, выданных до конфликта в Иране, которые, возможно, не были бы выданы, если бы за ними обращались сейчас, — заявил министр внутренних дел Тони Бёрк. - Решение о постоянном проживании в Австралии должно быть взвешенным решением правительства, а не случайным результатом отпуска".

Более 85 000 жителей Австралии родились в Иране, и в таких крупных городах, как Сидней и Мельбурн, существуют иранские диаспоры.

В этом месяце Австралия вызвала недовольство Ирана, предоставив убежище семи игрокам и представителям женской футбольной сборной Ирана во время их визита в страну.

Эти футболистки отказались исполнять государственный гимн перед матчем Кубка Азии и из-за этого на родине были названы "предательницами".

Пять из этих семи женщин позже отказались от убежища в Австралии, что вызвало подозрения, что правящий в Иране исламский режим мог угрожать их семьям.

#футбол #Иран #Австралия #миграция #визы #дипломатия #диаспора #женщины #политика
