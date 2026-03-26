Пентагон может забрать у Украины оружие из-за Ирана 0 433

В мире
Дата публикации: 26.03.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Пентагон может забрать у Украины оружие из-за Ирана
ФОТО: Thought Co

США изучают возможность передачи части вооружений, предназначенных для Украины, на нужды войны против Ирана. Это может ударить по обороноспособности Украины в разгар оборонительной войны против Росси, пишет WP.

Пентагон рассматривает возможность переброски на Ближний Восток части вооружений, первоначально предназначавшихся для Украины, сообщила в четверг, 26 марта, газета The Washington Post (WP) со ссылкой на три информированных источника. Речь идет, в частности, о ракетах-перехватчиках для систем противовоздушной обороны, закупленных в рамках инициативы НАТО, запущенной в 2025 году: по этой программе страны-партнеры приобретают американское оружие для Киева.

Рассмотрение данного вопроса совпало по времени с наращиванием американских операций в ближневосточном регионе. Глава Центрального командования США адмирал Брэд Купер заявил 25 марта, что американские силы нанесли удары более чем по 10 000 целям на территории Ирана и планомерно ограничивают возможности Тегерана "проецировать силу за пределы своих границ".

Представитель Пентагона сообщил WP, что министерство обороны США "обеспечит американские силы, а также силы союзников и партнеров всем необходимым для ведения боевых действий и победы".

НАТО: поставки Украине продолжаются

Между тем официальный представитель НАТО в ответ на запрос агентства Reuters заявил, что члены альянса и его партнеры продолжают участвовать в программе приоритетных закупок для Украины (PURL), финансирующей поставки американских вооружений Киеву. "Техника непрерывно поступает в Украину", - подчеркнул представитель альянса. По его словам, объем средств, обещанных в рамках PURL, уже составляет несколько миллиардов долларов, и ожидается поступление новых взносов.

Пентагон и Государственный департамент США не ответили на запросы Reuters. Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО "абсолютно ничего" не сделали для помощи в связи с ситуацией вокруг Ирана. "США ни в чем не нуждаются от НАТО, но "никогда не забывайте" об этом очень важном моменте!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social 26 марта.

Читайте нас также:
#НАТО #Иран #ближний восток #вооружение #Украина #пентагон #Россия
