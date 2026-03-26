Из-за атак Украины и задержаний танкеров так называемого «теневого флота» России временно приостановлено не менее 40% мощностей экспорта российской нефти, подсчитало агентство Reuters, пишет ЛЕТА со ссылкой на Meduza.

«Это самые серьёзные перебои в поставках нефти в современной истории России, и это произошло как раз в тот момент, когда цены на нефть достигли 100 долларов за баррель из-за войны с Ираном», — отмечает Reuters.

Агентство считает, что поставки нефти через оба балтийских экспортных порта — Приморск и Усть-Лугу — остановлены. В черноморском экспортном порту Новороссийск объёмы перевалки ниже запланированного уровня. В марте по всем трём портам были нанесены удары украинских дронов.

Также поставки нефти по трубопроводу «Дружба», которые были остановлены в конце января, до сих пор не возобновлены, напоминает Reuters.

Кроме того, в последнее время в Европе всё чаще задерживаются танкеры российского «теневого флота». Это прервало поставки нефти из Мурманска — примерно 300 000 баррелей в сутки, сообщили Reuters нефтетрейдеры.

Согласно имеющейся у агентства информации, поставки нефти в Китай (около 1,9 млн баррелей в сутки) и Беларусь (примерно 300 000 баррелей в сутки), а также поставки с проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» (около 250 000 баррелей в сутки) остаются без изменений.