Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Приостановлено 40% мощностей экспорта российской нефти - Reuters 3 1533

В мире
Дата публикации: 26.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Приостановлено 40% мощностей экспорта российской нефти - Reuters

Из-за атак Украины и задержаний танкеров так называемого «теневого флота» России временно приостановлено не менее 40% мощностей экспорта российской нефти, подсчитало агентство Reuters, пишет ЛЕТА со ссылкой на Meduza.

«Это самые серьёзные перебои в поставках нефти в современной истории России, и это произошло как раз в тот момент, когда цены на нефть достигли 100 долларов за баррель из-за войны с Ираном», — отмечает Reuters.

Агентство считает, что поставки нефти через оба балтийских экспортных порта — Приморск и Усть-Лугу — остановлены. В черноморском экспортном порту Новороссийск объёмы перевалки ниже запланированного уровня. В марте по всем трём портам были нанесены удары украинских дронов.

Также поставки нефти по трубопроводу «Дружба», которые были остановлены в конце января, до сих пор не возобновлены, напоминает Reuters.

Кроме того, в последнее время в Европе всё чаще задерживаются танкеры российского «теневого флота». Это прервало поставки нефти из Мурманска — примерно 300 000 баррелей в сутки, сообщили Reuters нефтетрейдеры.

Согласно имеющейся у агентства информации, поставки нефти в Китай (около 1,9 млн баррелей в сутки) и Беларусь (примерно 300 000 баррелей в сутки), а также поставки с проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» (около 250 000 баррелей в сутки) остаются без изменений.

Читайте нас также:
#нефть #Украина #экспорт #танкеры #дружба #экономика #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
2

Оставить комментарий

(3)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео