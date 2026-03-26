Итак, по данным Eurostat, в 2025-м году, страны ЕС больше всего импортировали продукцию из Китая - на общую сумму в 559,4 миллиардов евро! На втором месте - США, чьи товары были закуплены на 355,5 миллионов евро. Третьим партнером по импорту доя ЕС является Великобритания - из этой страны было завезено продукции на 158,5 миллионов евро.

Что же касается экспорта, то здесь самым главеым потребителем продукции стран ЕС стали США - туда было продано товаров на сумму 554,9 млрд.евро. Второе место в экспортном списке ЕС заняла Великобритания - 345,5 миллиардов, а третье - Швейцария, куда было поставлено продукции на 219,5 млрд евро. Китай и Турция в списке стран для экспорта продукции из ЕС заняли четвертое и пятое места соответственно.