Ливни в Дубае вызывают наводнения, парализуют движение и задерживают рейсы 0 315

Дата публикации: 27.03.2026
Euronews
Изображение к статье: Ливни в Дубае вызывают наводнения, парализуют движение и задерживают рейсы

Сильные ночные дожди затопили дороги Дубая, оставив машины в воде и нарушив путь на работу; власти предупреждают о новых штормах и задержках рейсов в ОАЭ.

На Объединённые Арабские Эмираты в ночь на пятницу вновь обрушились проливные дожди, затопив дороги по всему Дубаю и вынудив полицию, аварийные бригады по откачке воды и эвакуаторы выйти на улицы ещё до рассвета.

В нескольких районах вода покрыла перекрёстки, вспомогательные дороги и подземные развязки, из-за чего одни автомобилисты оказались заблокированы, а другие бросали свои машины. Наводнение нарушило утреннюю дорогу на работу в одном из самых оживлённых городов Персидского залива и вновь показало, насколько уязвимы расположенные в низине городские магистрали, когда на пустынный мегаполис обрушиваются интенсивные ливни.

Власти по всей территории Объединённых Арабских Эмиратов на этой неделе неоднократно выпускали штормовые предупреждения, поскольку зона нестабильной погоды распространяется по стране накануне летней жары. По сообщениям в пятницу, в отдельных районах ОАЭ дожди и грозовая активность могут сохраниться, а администрация аэропортов Дубая предупредила пассажиров о возможных задержках рейсов.

По словам учёных и синоптиков, подобные эпизоды по-прежнему остаются необычным явлением, однако всё сложнее воспринимать их как единичные случаи: короткие, но мощные ливни всё чаще испытывают на прочность дренажные системы, транспортную инфраструктуру и возможности экстренных служб.

