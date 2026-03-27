Отдай смартфон! В целом ряде стран ЕС хотят запретить детям пользоваться соцсетями

Дата публикации: 27.03.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Отдай смартфон! В целом ряде стран ЕС хотят запретить детям пользоваться соцсетями
ФОТО: Unsplash

Австрия торопится ввести запрет уже этим летом.

В Австрии запретят соцсети для детей до 14 лет. Новый законопроект будет подготовлен к июню, сообщил статс-секретарь Александр Прелль, ответственный за вопросы цифровизации. Решение о новом законе было принято после длительных переговоров внутри трехпартийной правящей коалиции, отмечает AFP.

Контроль родителей над тем, какой контент в соцсетях потребляют их дети, "почти невозможен", а платформы вызывают у них зависимость, заявил вице-канцлер Андреас Баблер на пресс-конференции.

Кроме того, правительство в Вене планирует ввести в школы новый обязательный предмет под названием "Медиа и демократия". Его цель - помочь учащимся отличать правду от лжи в информационных потоках, а также распознать попытки антидемократического влияния.

Запретить подросткам доступ к соцсетям также намерены власти Франции, Испании и Дании. В Германии в пользу этой инициативы высказывалась Социал-демократическая партия, входящая в правящую коалицию, и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

