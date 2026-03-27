Стало известно о потере Израилем 21 танка за день

В мире
Дата публикации: 27.03.2026
Изображение к статье: Стало известно о потере Израилем 21 танка за день
ФОТО: Global Look Press

MWM: Израиль за один день потерял 21 танк Merkava.

Израиль за один день потерял 21 танк Merkava, утверждает журнал Military Watch Magazine (MWM).

Как стало известно изданию, потери произошли 26 марта из-за устроенных израильским силам ливанским движением «Хезболла» засад. Журнал пишет, что основная часть потерь израильской бронетехники пришлась на один бой между населенными пунктами Тайбе и Аль-Кантара после того, как израильские подразделения «продвинулись для проведения маневра с целью захвата контроля над районом».

В публикации со ссылкой на заявление «Хезболлы» отмечается, что указанные потери стали крупнейшими для израильской армии за последние 40 лет.

В мае 2025 года Центр анализа стратегий и технологий заметил, что израильским танкам вернули динамическую защиту, которую давно не использовали на строевых машинах.

В октябре 2024-го издание Defense News сообщило, что израильская компания Rafael модернизировала комплекс активной защиты Trophy, который может бороться с атакующими верхнюю полусферу машин дронами-камикадзе.

