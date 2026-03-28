Индия одобрила закупку российских ракетных комплексов С-400. О сделке по закупке вооружений на 2,38 трлн рупий (25 млрд долларов), в том числе включающей дополнительные российские ракетные комплексы, сообщило министерство обороны Индии.

По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на анонимный осведомленный источник, Совет по оборонным закупкам под руководством министра Раджнатха Сингха санкционировал приобретение пяти ЗРК российского производства на сумму около 6,1 млрд долларов. При этом, напоминает Deutsche Welle, в распоряжении Индии уже имеются три таких комплекса, которые были задействованы в ходе четырехдневного конфликта с Пакистаном в мае 2025 года. Поставка еще двух ожидается в ближайшие несколько месяцев.

РФ по-прежнему является крупнейшим поставщиком военной техники для Индии. На нее приходится более трети всех закупок вооружений, следует из доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) за 2025 год.