В Иране уже четыре недели блокируется интернет, и большинство жителей лишены доступа к независимым источникам новостей, а также ограничены в коммуникации с внешним миром, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Организация "NetBlocks" в субботу сообщила, что ровно месяц назад страна погрузилась в «цифровую тьму», когда власти отключили доступ к глобальному интернету.

Блокировка интернета по-прежнему сохраняется, «нарушая право жителей Ирана на общение и получение информации», заявили в "NetBlocks". Это самая продолжительная непрерывная блокировка интернета в истории страны.

С момента атаки Израиля и США на страну 28 февраля большинство иранцев имеют доступ лишь к ограниченной внутренней сети, где доступен только одобренный государством контент.

В то же время небольшая часть военных и правящих структур продолжает пользоваться интернетом без ограничений. Государственные СМИ Ирана публикуют свои материалы также на платформах "Telegram" и "X", которые внутри страны заблокированы.

Из-за перебоев связи онлайн-торговля практически рухнула, что затронуло сотни тысяч предприятий. Многие продавцы полагаются на социальные сети, такие как "Instagram", для продвижения своих товаров и услуг.