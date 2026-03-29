В Париже предотвращен теракт у здания Bank of America, - сообщает Deutsche Welle. Полицейский патруль заметил и задержал с поличным мужчину, который намеревался заложить взрывчатку у здания отделения американского банка. Как сообщила французская прокуратура, это произошло в ночь на 28 марта.

По данным следствия, пытавшийся провести теракт имел при себе самодельное взрывное устройство - пятилитровую канистру, предположительно наполненную горючим, и пиротехническое изделие, которое должно было послужить детонатором.

По словам задержанного, его завербовали через платформу Snapchat, пообещав 600 евро за выполнение задания. У него был сообщник, который должен был снять все на камеру. Второму злоумышленнику удалось скрыться.

Французское следствие полагает, что попытка теракта стала "реализацией угроз Ирана в отношении американских и израильских интересов в Европе".