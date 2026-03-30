Недавно в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Санаэ Такаити. То, что должно было стать демонстрацией нерушимости американо-японского союза, превратилось в череду дипломатических ляпов, скандальных шуток и острой критики в адрес японского лидера.

Визит Санаэ Такаити в Вашингтон стал ее первой поездкой в США и второй встречей в качестве премьера с Дональдом Трампом. Впервые они встретились 28 октября 2025 года – всего спустя несколько дней после вступления Такаити в должность. Президент США остановился в Токио по пути на саммит АТЭС в Южной Корее. Первый опыт общения между двумя лидерами оказался позитивным. Близкое мировоззрение помогло Трампу и Такаити быстро найти общий язык, и уже тогда они объявили о начале «золотого века» в двусторонних отношениях.

Второй саммит в Вашингтоне был призван развить эти успехи. Подразумевалось, что основной повесткой дня станет экономика, в частности $550 млрд инвестиций, которые Такаити пообещала вложить в экономику США в обмен на снижение пошлин с 25 до 15 %. Реализации ожидало и соглашение о замещении китайских редкоземельных металлов. Здесь в центре внимания был остров Минамиторисима, возле которого нашли крупные запасы редкоземов, а также кобальта и никеля, которые нужны для современной энергетики и технологий. Месторождение находится на глубине 6 тыс. км, поэтому Япония планировала осваивать его вместе с американцами.

Для Такаити также было важно обсудить с Трампом Китай. Отношения между Токио и Пекином резко обострились в ноябре 2025 года, после того как Такаити назвала возможное нападение Китая на Тайвань «экзистенциальной угрозой» для Японии. Неосторожная ремарка переросла в масштабный дипломатический кризис и даже экономические санкции со стороны Пекина, который запретил продавать Токио товары двойного назначения и ограничил экспорт редкоземельных металлов. В таких условиях премьер Японии хотела успеть повлиять на позицию президента США перед его поездкой в Поднебесную, которая должна была состояться 31 марта, и убедить американского лидера не заключать «масштабную сделку» с Си Цзиньпином.

Однако из-за войны в Иране повестку трехдневного визита пришлось менять фактически на ходу. Вдобавок к стремлению закрепить позицию Японии как незаменимого партнера Америки в Азии у Такаити появилась еще одна цель: любыми способами не допустить, чтобы в этой истории у Японии появились какие-то обязательства перед США.

А ради этого пришлось хорошенько потрудиться. Трамп ожидал от союзников более активных действий на Ближнем Востоке, и на момент визита Такаити был уже крайне раздражен чередой отказов от ближайших друзей, в частности от Британии и Испании. Накануне визита президент США усилил давление на Токио – заявил, что Япония критически зависит от ближневосточной нефти, поэтому «должна действовать», и потребовал направить японские тральщики и военно-морские силы для обеспечения безопасности в Ормузском проливе. И это притом, что в Японии нападение США на Иран поддержали лишь 9 % населения. Еще меньше хотели, чтобы правительство втянуло страну в далекий и никому не нужный конфликт.

С персональным иранским кризисом Такаити удалось справиться на отлично. Премьер-министр уклонилась от всех попыток затянуть ее в эту тему. Трампу она фактически отказала – дала понять, что Япония не собирается направлять военные корабли в Ормузский пролив, и при этом сумела избежать публичных нагоняев в свой адрес. Вместо них президент США даже похвалил Токио за то, что, в отличие от НАТО, тот собирается действовать, хотя премьер Японии несколько раз публично повторила, что никаких обещаний Трампу не давала.

Возможно, настроение президенту США подняли инвестиционные соглашения, которые японская делегация привезла в Белый дом. По итогу переговоров Вашингтон и Токио объявили о пакете энергетического сотрудничества на общую сумму $73 млрд. В него вошли проекты по строительству атомных электростанций с малыми модульными реакторами в Теннесси и Алабаме ($40 млрд), а также газовых электростанций в Пенсильвании и Техасе ($33 млрд).

Расположению американского лидера способствовали и обещания Такаити нарастить оборонные расходы и углубить сотрудничество с США. В доказательство своих намерений премьер Японии пообещала подключиться к производству американских ракет воздушного базирования AIM-120 и помочь в четыре раза нарастить производство противоракет для комплексов Aegis.

Что касается китайского вопроса, то здесь результаты выглядели менее однозначно. Прямых обязательств от президента США Такаити не получила. В официальных документах Поднебесную вообще старались лишний раз не упоминать, предпочитая вместо нее писать про общих стратегических соперников. А конфликт Пекина и Токио вокруг Тайваня свели к подтверждению стремления обеспечить мир и стабильность в Тайваньском проливе.

Впрочем, из визита в США сделать сенсацию у японцев не вышло. Отчасти этому способствовал Дональд Трамп, чье поведение затмило все настоящие и мнимые дипломатические достижения. Поводом стала неудачная шутка, которую президент США произнес на переговорах в Белом доме.

Японский журналист спросил его, почему Вашингтон не поставил союзников в известность о начале военной операции против Ирана. В ответ Трамп начал фамильярничать и припомнил японцам историю с Перл-Харбором, о котором они американцев тоже не предупредили. «Мы никому об этом не рассказывали, потому что хотели эффекта неожиданности. Кто лучше Японии разбирается в сюрпризах, правильно? Почему вы мне не рассказали о Перл-Харборе?» – заявил президент США.

Неожиданная попытка надавить на больное вогнала Такаити в краску. Пока Трамп рассуждал про Перл-Харборе, премьер Японии резко перестала улыбаться, нервно заерзала на стуле и то и дело бросала многозначительные взгляды в сторону своей делегации. Несмотря на явное напряжение, отвечать на выпад президента США она не стала и предпочла быстро перевести обсуждение на более комфортную для всех тему.

В самой Японии реакция была мгновенной и жесткой. Журналисты и политики раскритиковали Трампа за бесцеремонность и склонность выносить на поверхность табуированные темы. Они посчитали, что президенту США следовало держать себя в руках, хотя бы в то время, пока Такаити сидела прямо перед ним. Другие обрушили свой гнев уже на саму премьера: дескать, комментарий про Перл-Харбор был прямым уколом, на который ей стоило бы и ответить. Впрочем, было и мнение, что Такаити поступила правильно. Уж что-то, а конфликты с президентом США в столь сложной международной обстановке ей были ни к чему.

Если молчаливость Такаити на переговорах с Трампом японцы еще могли простить, то вот принять ее фривольное поведение в Вашингтоне оказалось куда сложнее. Японское общество традиционно ценит сдержанность и достоинство в дипломатии, однако премьер-министр умудрилась нарушить все возможные и невозможные правила этикета.

Такаити, казалось, вообще не заморачивалась над тем, как она выглядит со стороны. Приехав в Белый дом, премьер Японии чуть не бросилась в объятия Трампу прямо из лимузина. Отметилась она и во время экскурсии по «Аллее президентской славы» – галерее в Западном крыле Белого дома, где находятся портреты бывших президентов США. На место Джо Байдена Трамп повесил фотографию ручки для автоматической подписи, как бы намекая на его недееспособность и несамостоятельность в бытность президентом. Такаити нашла это забавным, поэтому увидев портрет начала весело показывать на него пальцем, громко смеяться и прикрывать рот рукой.

Впрочем, самым ярким эпизодом стало даже не это, а момент с официального ужина. Фотографы Белого дома запечатлели, как Такаити восторженно кричит и прыгает с поднятыми вверх кулаками. Позже офис премьер-министра объяснил, что американский военный оркестр сыграл трек Rusty Nail от японской хеви-металл группы X Japan. Услышав свою любимую музыку, Такаити не сдержалась и пустилась в пляс.

Однако это объяснение мало кого удовлетворило. Манеры премьер-министра нашли как минимум непрофессиональными – многим они напомнили скорее поведение легкомысленной школьницы, а не 65-летней женщины, которая возглавляет одну из крупнейших экономик мира. Корейская пресса назвала ее подход «дипломатией унижений», а китайская не поскупилась на обидные прозвища. Там Санаэ Такаити назвали «заводной куклой», главной «чирлидершей Трампа» и просто подхалимкой, которая делала все, чтобы угодить американскому президенту.

В этой связи критике подверглись не только жесты Такаити, но и ее настойчивые попытки похвалить своего коллегу. Премьер Японии при всех говорила Трампу, что только он может добиться мира во всем мире. А также хвалила внешность младшего сына президента США Бэррона, которую, по словам Такаити, он явно унаследовал от своего отца.

Бывший замглавы МИД Японии Хитоси Танака посчитал, что премьер несколько переборщила с попытками угодить Трампу. «Это отношения между главами государств. Небольшая лесть допустима, но если её слишком много, это в итоге вызывает отторжение у наблюдателей», – написал он. По словам политолога Хироми Мураками из университета Темпл, Такаити остается надеяться, что эпизоды излишней лести Трампу скоро забудутся. И премьеру не придется объясняться за них перед следующей потенциально демократической администрацией США.