Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Орбан заявил о сорванном плане Евросоюза по Украине

Дата публикации: 30.03.2026
BB.LV
ФОТО: Global Look Press

Орбан: удары США по Ирану сорвали план Евросоюза по Украине.

Атаки США и Израиля на Иран сорвали план Европейского союза затянуть украинский конфликт и лишить Россию средств для продолжения военных действий, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он высказался о приостановке запрета на поставки нефти из РФ морским путем. «План был сорван серией авиаударов президента США по Ирану, поскольку это освободило Россию от санкций», — подчеркнул Орбан.

По его мнению, война в Иране вывела из строя часть мирового энергоснабжения. Премьер считает, что в связи с этим у России будет «еще больше денег».

Читайте нас также:
#Виктор Орбан #Иран #США #Украина #санкции #Евросоюз #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео