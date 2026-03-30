Атаки США и Израиля на Иран сорвали план Европейского союза затянуть украинский конфликт и лишить Россию средств для продолжения военных действий, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он высказался о приостановке запрета на поставки нефти из РФ морским путем. «План был сорван серией авиаударов президента США по Ирану, поскольку это освободило Россию от санкций», — подчеркнул Орбан.

По его мнению, война в Иране вывела из строя часть мирового энергоснабжения. Премьер считает, что в связи с этим у России будет «еще больше денег».