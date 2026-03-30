Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Соглашение с Ираном может быть достигнуто в ближайшее время - Трамп 1 318

Дата публикации: 30.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Соглашение с Ираном может быть достигнуто в ближайшее время - Трамп
ФОТО: пресс-фото

США и Израиль в войне против Ирана добились смены режима в Тегеране, и в ближайшее время может быть достигнуто соглашение с Ираном, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп, пишет LETA со ссылкой на AFP.

"Смена режима уже произошла", — сказал Трамп журналистам на борту самолёта Air Force One.

"Мы имеем дело с другими людьми, с которыми раньше не имели дела. Это совершенно другая группа людей. Поэтому я считаю это сменой режима", — пояснил президент США.

Отвечая на вопрос, может ли соглашение с Ираном быть достигнуто уже на этой неделе, Трамп заявил: "Я вижу соглашение с Ираном. Это может произойти в ближайшее время".

В свою очередь спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Вашингтон использует разговоры о диалоге как прикрытие для подготовки наземной операции.

"Враг Ирана публично посылает сигналы о переговорах и диалоге, но тайно планирует наземное нападение", — говорится в заявлении, распространённом официальным агентством IRNA.

"Наши люди ждут прибытия американских солдат, чтобы поджечь их и раз и навсегда наказать их региональных союзников", — добавил Галибаф.

В дипломатической сфере Пакистан, выступающий посредником между Вашингтоном и Тегераном, недавно принял в Исламабад министров иностранных дел Саудовской Аравии, Турции и Египта для обсуждения кризиса.

Дипломаты обсуждали, как "в ближайшее время и необратимо завершить войну", сообщил в воскресенье министр иностранных дел Пакистана Ишак Дар.

Иран и США выразили "доверие Пакистану в содействии переговорам", отметил министр, добавив, что он также общался с главой МИД Китая Ван И и генеральным секретарём ООН Антониу Гутерреш, которые также поддержали эту идею.

#Иран #США #Израиль #война #дипломатия #переговоры #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео