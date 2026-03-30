По данным издания, израильский удар по морскому объекту в порту Бендер-Энзели в Каспийском море был против морского маршрута снабжения, который Иран и Россия используют для транспортировки боеприпасов, беспилотников и других вооружений. Израильский военный источник подтвердил в разговоре с "Маарив", что это был первый случай, когда ВВС действовали в этом районе.

Согласно сообщению, этот морской маршрут в последние годы стал особенно важным для поставок беспилотников "Шахед", которые сегодня производятся как в Иране, так и в России, наряду с боеприпасами и другими товарами, такими как пшеница и нефть. В материале WSJ также утверждается, что сотрудничество между Москвой и Тегераном расширилось в ходе войны. Речь идет об обмене спутниковыми снимками и усовершенствовании технологии беспилотников, предназначенное для помощи Ирану в ударах по американским и другим целям в Персидском заливе.

По данным газеты, удар по морскому маршруту имеет также экономическое и гражданское значение. Источники, беседовавшие с журналистами WSJ, сообщили, что поскольку военная контрабанда в Каспийском море связана также с торговлей жизненно важными товарами, такими как пшеница, удар может поставить под угрозу и продовольственное снабжение Ирана. В сообщении это также связывается с ударом по газовому месторождению "Южный Парс", который, согласно публикации, затронул значительный источник снабжения для гражданских нужд, включая производство электроэнергии и удобрений.

Россия осудила атаки в акватории Каспийского моря. Министерство иностранных дел в Москве назвало Бендер-Энзели важным торговым и логистическим центром, который Россия использует для гражданской торговли с Ираном, и предостерегло от распространения войны на Каспийское море. Согласно сообщению, Москва использует этот маршрут с момента вторжения в Украину в 2022 году для доставки из Ирана крупных объемов артиллерийских снарядов и других боеприпасов на фронт. В 2023 году, как отмечается, через Каспийское море из Ирана в Россию было перевезено более 300 тысяч артиллерийских снарядов и миллион патронов.

В WSJ также отмечалось, что этот морской маршрут представлял все большую проблему для Соединенных Штатов и их союзников, которые пытались нарушить сотрудничество между Россией и Ираном. По словам аналитиков, цитируемых в статье, российские и иранские суда иногда отключали свои передатчики во время плавания, что еще больше затрудняло наблюдение за ними. Соединенные Штаты в последние годы вводили санкции против российских и иранских структур, включая компании, суда и частных лиц, которые, по их утверждению, были причастны к передаче вооружений и беспилотников через Каспийское море.

Наряду с этим Wall Street Journal подчеркивает, что, хотя удар может на некоторое время нарушить поток вооружений и товаров, он, как ожидается, не сможет полностью ликвидировать этот маршрут. Эксперты, цитируемые газетой, предположили, что Иран и Россия смогут перенаправить часть торговли в другие порты Каспийского моря. Также отмечалось, что Израиль избегал прямо упоминать Россию при раскрытии информации об ударе, чтобы не обострять напряженность с Москвой и не подтолкнуть ее к более активному участию в войне.