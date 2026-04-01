Евросоюз предупредил, что цены на нефть и газ не снизятся в ближайшее время, даже если война в Иране закончится, ссылаясь на давление на поставки топлива и напряженность на мировых рынках, и готовит меры поддержки для домохозяйств и предприятий.

Цены на на нефть и газ в Европе, чей резкий рост был вызван продолжающейся войной в Иране, не вернутся к нормальному уровню в ближайшее время, даже если завтра будет объявлен мир, предупредил во вторник комиссар Европейского союза по энергетике.

Дан Йоргенсен заявил, что, несмотря на отсутствие непосредственного дефицита нефти и газа в 27 странах-членах блока, существует давление на поставки дизельного и авиационного топлива, а также "растущие ограничения" на мировых газовых рынках, которые приводят к росту цен на электроэнергию.

"Я считаю крайне важным как можно яснее заявить, что даже если завтра наступит мир, мы не вернемся к нормальной жизни в обозримом будущем", - сказал Йоргенсен на пресс-конференции после встречи министров энергетики стран ЕС.

По его словам, исполнительная власть ЕС готовит ряд мер, чтобы помочь семьям и бизнесу справиться с резким ростом цен на нефть, который привел к повышению цен на газ примерно на 70 %, а на нефть - на 60 % в Европе. По словам Йоргенсена, с начала войны счета ЕС за импортируемое ископаемое топливо выросли на 14 млрд евро.

Он добавил, что тесно скоординированные действия всех стран-членов ЕС необходимы, чтобы "избежать фрагментарных национальных ответов и разрушительных сигналов для рынков".

Инструментарий готовящихся мер будет представлен "совсем скоро" и будет включать способы облегчить государствам отвязку цен на газ от цен на электроэнергию. Также рассматривается возможность снижения налогов на электроэнергию, как предложила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Йоргенсен сказал, что, хотя он и не ожидает повторения газового кризиса 2022 года, когда компании получили большие прибыли за счет резкого роста цен, единовременный "налог на прибыль" для таких компаний "остается возможным".

Сейчас у государств-членов есть "хорошие возможности" для оказания финансовой поддержки уязвимым группам населения и отраслям, испытывающим "чрезвычайный стресс", и Комиссия сделает "эти возможности еще более простыми и широкими", сказал он.

Йоргенсен также призвал страны ЕС рассмотреть план Международного энергетического агентства из 10 пунктов, который включает в себя работу на дому, снижение скорости движения на автомагистралях, развитие общественного транспорта и увеличение совместного использования автомобилей.

По его словам, ЕС остается верен своему запрету на закупки российского газа, направленному на снижение зависимости от российских поставок и прекращение финансирования войны России в Украине. Зависимость от российского газа снизилась с 45 % до войны до 10 % в настоящее время, и ожидается, что она упадет до нуля, когда увеличится импорт от альтернативных поставщиков, в частности из США. ЕС также изучает новые источники энергии из Азербайджана, Алжира и Канады, а также более мелких производителей по всему миру.

Комиссар предупредил, что ЕС не должен "повторять ошибок прошлого, позволяя Путину использовать энергетическое оружие против нас и шантажировать страны-члены". Он добавил, что "было бы совершенно неприемлемо", если бы ЕС продолжал покупать энергоносители, которые "косвенно помогают финансировать ужасную войну, которую Путин ведет в Украине".