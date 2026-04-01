Россия требует от Украины отступить из Донбасса в течение двух месяцев - Зеленский

В мире
Дата публикации: 01.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Россия требует от Украины отступить из Донбасса в течение двух месяцев - Зеленский
ФОТО: пресс-фото

Россия требует, чтобы Украина в течение двух месяцев отступила из Донбасса, угрожая в противном случае пересмотреть условия мира, заявил во вторник президент Украины Владимир Зеленский, пишет LETA со ссылкой на UNN/«Украинскую правду».

Россия утверждает, что займет Донбасс в течение двух месяцев и что поэтому у Украины есть два месяца, чтобы отступить из региона, и в таком случае война закончится, сообщил Зеленский. В то же время он выразил удивление, что кто-либо вообще может поверить утверждению России о том, что война или её активная фаза завершится, если украинская армия отступит из Донбасса.

Президент Украины также обратил внимание на нелогичность подобных заявлений России.

"Если их цель — только Донбасс, почему они сразу говорят о дальнейшем продвижении и новых условиях? Это означает, что речь не только о Донбассе. Мы понимаем их цели", — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия не способна занять Донбасс в течение двух месяцев.

Зеленский сообщил, что в ближайшее время планирует обсудить ситуацию с представителями США в формате видеозвонка.

#США #Украина #дипломатия #Россия #политика
