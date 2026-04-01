В аннексированном Россией украинском Крыму во вторник потерпел крушение российский военный самолёт, в результате катастрофы погибли 29 человек, сообщает LETA со ссылкой на AFP и российское агентство ТАСС, которое цитирует Министерство обороны России.

"31 марта около 18.00 по московскому времени (18.00 по латвийскому времени) была потеряна связь с военно-транспортным самолётом Ан-26, когда он находился в плановом полёте над Крымским полуостровом", — заявили в Министерстве обороны. Самолет разбился о скалу.

"Поисково-спасательное подразделение установило место крушения самолёта Ан-26. Согласно информации с места происшествия, погибли шесть членов экипажа и 23 пассажира", — говорится в заявлении министерства.

Во время осмотра обломков самолёта признаков внешнего воздействия обнаружено не было, и в настоящее время предполагается, что причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.