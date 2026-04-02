Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал высказывания президента США Дональда Трампа, который позволил себе шутки о его супружеской жизни. Французский лидер назвал такие слова "неподобающими" и заявил, что не намерен на них отвечать.

Как сообщает BFMTV, Макрон сделал заявление по прибытии в Сеул, куда прибыл с официальным визитом вместе с супругой.

"Это не является ни изысканным, ни достойным. Я не собираюсь на это отвечать, это не заслуживает ответа", - отметил он.

Ранее Трамп, говоря о своем недовольстве союзниками по НАТО, упомянул телефонный разговор с Макроном и в шутливой форме заявил, что французского президента якобы "бьет жена" и он "до сих пор приходит в себя от удара в челюсть".

Высказывания американского лидера вызвали резкую реакцию среди французских политиков.