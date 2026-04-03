Парламент Мьянмы в пятницу избрал президентом страны генерала Мина Аун Хлайна, под руководством которого в 2021 году в результате военного переворота была свергнута гражданский лидер, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, пишет LETA со ссылкой на AP.

Мин Аун Хлайн был одним из трёх кандидатов на пост президента, однако его избрание было практически гарантировано, поскольку в парламенте убедительное большинство занимают депутаты от военных партий и назначенные армией члены.

Голосование прошло в обновлённом здании парламента в Нейпьидо, которое в прошлом году было повреждено землетрясением.

Спикер объединённых верхней и нижней палат парламента Аун Лин Две сообщил, что Мин Аун Хлайн получил 429 из 584 голосов.

Два других кандидата — бывший генерал и советник Мина Аун Хлайна Ньи Со и представительница этнической каренской общины Нана Ни Ни Айе от поддерживающей армию Партии союза, солидарности и развития (USDP) — станут вице-президентами.

Инаугурация новоизбранного руководства страны ожидается на следующей неделе.

Хотя формально Мьянма возвращается к избранному правительству, это широко рассматривается как попытка сохранить власть армии после организованных военными выборов, которые оппоненты и независимые наблюдатели не признали ни свободными, ни справедливыми.

Переход к избранному правительству также рассматривается как способ улучшить напряжённые отношения с азиатскими соседями после военного переворота. Китай и Россия поддержали военную администрацию, тогда как западные страны ввели санкции.

69-летний Мин Аун Хлайн возглавлял армию с 2011 года. Ранее он отказался от должности главнокомандующего, поскольку конституция Мьянмы запрещает президенту одновременно занимать высокий военный пост.

Парламентские выборы прошли в три этапа в декабре и январе. Крупным оппозиционным партиям было запрещено участвовать, либо они сами отказались от участия.

Военная хунта управляла Мьянмой с 1962 по 2016 год, когда к власти пришла партия Аун Сан Су Чжи, которая на выборах 2020 года получила ещё более убедительный мандат, однако в 2021 году, до созыва нового парламента, военные вновь захватили власть.

В 2024 году Международный уголовный суд в Гааге начал расследование преступлений против человечности после подачи прокурором ходатайства о выдаче ордера на арест Мина Аун Хлайна в связи с преследованием мусульманского меньшинства рохинджа.

80-летняя Аун Сан Су Чжи отбывает 27-летний тюремный срок по обвинениям, которые широко считаются политически мотивированными.