Американская разведка пришла к выводу, что значительная часть военного арсенала Ирана остается нетронутой, несмотря на масштабные удары США и Израиля. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Они по-прежнему полны решимости сеять настоящий хаос во всем регионе», — сказал собеседник телеканала, знакомый с оценками разведки.

Согласно разведданным, около половины военного арсенала страны продолжает оставаться в распоряжении Ирана. Также отмечается, что часть пусковых установок могла быть временно выведена из строя, оказавшись под землей после американских и израильских ударов.