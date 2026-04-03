Разведка США раскрыла неожиданные данные об Иране 1 2071

В мире
Дата публикации: 03.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Разведка США раскрыла неожиданные данные об Иране
ФОТО: Global Look Press

CNN: около половины военного арсенала Ирана остается нетронутой.

Американская разведка пришла к выводу, что значительная часть военного арсенала Ирана остается нетронутой, несмотря на масштабные удары США и Израиля. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Они по-прежнему полны решимости сеять настоящий хаос во всем регионе», — сказал собеседник телеканала, знакомый с оценками разведки.

Согласно разведданным, около половины военного арсенала страны продолжает оставаться в распоряжении Ирана. Также отмечается, что часть пусковых установок могла быть временно выведена из строя, оказавшись под землей после американских и израильских ударов.

#Иран #США #Израиль #разведка #политика
