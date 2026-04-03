Самолет-заправщик США подал сигнал бедствия над морем у Израиля

Дата публикации: 03.04.2026
Изображение к статье: Фото: Department of Defense. American Forces Information Service / Wikimedia

Boeing ВВС США подал сигнал бедствия у берегов Израиля.

Военный самолет-заправщик Военно-воздушных сил (ВВС) США Boeing KC-135R Stratotanker, вылетевший из Тель-Авива, передал сигнал об аварийной ситуации. Об этом свидетельствуют данные портала FlightRadar24.

Лайнер поднялся из Израиля в сторону моря и начал разворот в направлении Ирака, куда обычно уходят такие машины. Однако пилот резко изменил курс, снова повернув в сторону воды, и приступил к снижению.

В настоящее время американский заправщик кружит над морем на высоте около 2,5 километра. Причины неисправности и состояние экипажа не известны.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) отчитался об уничтожении второго американского истребителя пятого поколения F-35. По данным Центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия», самолет был сбит над центральной частью Ирана.

В заявлении КСИР уточняется, что истребитель поразила новая система противовоздушной обороны (ПВО) из эскадрильи «Лакэн-Хит». Из-за сильного взрыва на борту в момент попадания и крушения вероятность катапультирования пилота оценивается как низкая.

#Boeing #Израиль #авиация #Ирак #f-35
