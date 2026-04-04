Страны Европы сами заложили бомбу под НАТО, не инвестируя в свою оборону. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен в соцсети X.

«Мы сами заложили бомбу под союз НАТО», — подчеркнул глава Минобороны.

По его словам, существование военного альянса напрямую зависит от солидарности между его членами, а также от боеготовых и хорошо оснащенных вооруженных сил. Франкен добавил, что западноевропейские государства отказались развивать вооруженные силы в мирное время, а «дивиденды мира» были «сразу же проедены».