Иран восстанавливает ракетные бункеры через часы после ударов 0 188

В мире
Дата публикации: 04.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иран восстанавливает ракетные бункеры через часы после ударов

Иранские специалисты демонстрируют высокую скорость восстановления разрушенных объектов в ходе текущего конфликта. По данным разведывательных отчетов США, на которые ссылается издание The New York Times, Тегеран способен расчищать подземные ракетные бункеры и шахты от обломков, вводя их в эксплуатацию в течение всего нескольких часов после авиаударов со стороны Израиля и США.

Согласно оценкам американских спецслужб, Исламская Республика сохранила значительное количество баллистических ракет и мобильных пусковых установок. Это ставит под сомнение эффективность усилий Вашингтона по полному уничтожению ракетного потенциала Ирана. В докладе отмечается, что США не могут с уверенностью подтвердить количество уничтоженной техники, так как иранская сторона активно использует макеты и ложные цели для введения противника в заблуждение.

Специалисты подчеркивают: даже если подземные сооружения выглядят поврежденными, мобильные установки зачастую остаются исправными, их оперативно извлекают из-под завалов и готовят к новым атакам. Масштабы активности Тегерана остаются значительными. По словам высокопоставленного западного чиновника, Иран ежедневно запускает в регионе от 15 до 30 баллистических ракет и от 50 до 100 беспилотников-камикадзе.

Официальные лица в Вашингтоне заявляют, что основной стратегией Ирана является максимальное сохранение пусковых мощностей. Это необходимо Тегерану для поддержания постоянной угрозы в регионе как в условиях затяжного противостояния, так и в долгосрочной перспективе после завершения активной фазы боевых действий.

#Иран #США #разведка #политика
