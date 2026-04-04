Огромная вереница транспортных самолётов C-17 ВВС США пересекает Атлантику и движется в сторону Ближнего Востока. Вторая волна уже находится над Европой, направляясь к восточному Средиземноморью. C-17 перевозят войска, тяжёлую и бронетехнику. Это крупнейшее видимое перемещение войск по воздуху с начала войны, пишут СМИ со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

Boeing C-17 Globemaster III — американский военно-транспортный самолёт, официально введён в эксплуатацию в январе 1995 года. Поставлялся на вооружение Военно-воздушных сил США корпорацией McDonnell Douglas.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с заявлением в соцсети Truth Social, что у Ирана есть 48 часов на принятие условий США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, после чего Вашингтон «устроит ад» Тегерану.

«Время пошло — 48 часов до того, как на них обрушится настоящий ад. Слава Богу!» — высказался политик.

Трамп прокомментировал собственный 10-дневный ультиматум Ирану для заключения соглашения об урегулировании конфликта с США или разблокировке Ормузского пролива и заявил о пересмотре условий. При этом глава Белого дома не дал дополнительных пояснений, что именно он планирует сделать.