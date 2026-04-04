Иран вряд ли откроет Ормузский пролив в ближайшее время, поскольку контроль над важнейшим в мире маршрутом экспорта нефти является единственным реальным рычагом давления на Соединенные Штаты. Такой вывод содержится в недавних отчетах американской разведки, сообщает в субботу, 4 апреля, агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их сведениям, Тегеран, вероятно, продолжит блокировать судоходство в проливе, чтобы поддерживать высокие цены на энергоносители и тем самым оказывать давление на президента США Дональда Трампа.

В отчетах разведки также говорится, что война, нацеленная на подрыв военной мощи Исламской Республики, может иметь обратный эффект и усилить влияние Ирана в регионе за счет его контроля над ключевым водным путем для транспортировки нефти, отмечает Reuters.

Эксперты: Способность Ирана влиять на рынки - "мощнее ядерного оружия"

По оценке экспертов, Тегеран понимает, что его способность влиять на мировые энергетические рынки, контролируя пролив, "гораздо мощнее, чем даже ядерное оружие", указывает агентство. "В попытке предотвратить разработку Ираном оружия массового поражения США передали Ирану оружие массового поражения", - заявил в разговоре с Reuters Али Ваэз, директор проекта по Ирану в Международной кризисной группе.

Трамп: Еще немного времени - и мы откроем Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп накануне в очередной раз заявил, что США без труда могут открыть Ормузский пролив, однако для этого Вашингтону нужно "еще немного времени". "Еще немного времени - и мы легко сможем открыть Ормузский пролив, забрать нефть и заработать целое состояние", - написал он на своей платформе Truth Social 3 апреля.

При этом аналитики неоднократно предупреждали, что попытка применить силу для открытия пролива может оказаться дорогостоящей и втянуть США в затяжную наземную войну, напоминает Reuters.

С начала войны США и Израиля против Ирана Ормузский пролив фактически заблокирован иранской армией. До войны по этому пути проходило около 20% мировых перевозок нефти и сжиженного природного газа.