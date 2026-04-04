Тегеран считает, что ОАЭ играют активную роль в американо-израильской войне против Ирана, и любое наземное вторжение может привести к масштабным атакам на государственные активы Эмиратов. Наземное вторжение США может начаться в ближайшее время, сообщают СМИ. При этом операция, вероятно, может быть начата с американских баз в странах Залива.

Наиболее воинственную риторику демонстрирует близкий союзник Израиля – Абу-Даби. Так, посол ОАЭ в США написал даже колонку в Wall Street Journal, где заявил, что прекращения огня было бы «недостаточно», и что необходимо стремиться к «окончательному решению», которое «позволило бы устранить весь спектр угроз со стороны Тегерана». WSJ также отмечала, что некоторые страны Залива рассматривают возможность присоединиться к атакам на Иран.

Разведданные все больше подтверждают сценарий, при котором нападение может начаться с территории ОАЭ, пишут СМИ. Иранские власти теперь считают, что эта страна с самого начала играла активную роль в нападении. В связи с этим руководство ИРИ «решило положить конец периоду терпимого отношения к Абу-Даби, придя к выводу, что его роль не ограничивается размещением американских военных объектов, которые уже пострадали от ответных ударов Ирана».

Иранская разведка считает, что ОАЭ «предоставили и часть своих собственных авиаобъектов для проведения операций против их страны». По сути, Абу-Даби стал передовой платформой для реализации израильских интересов в регионе. В том числе, это включает и «операции по дезинформации» – инсценированные (false-flag) израильские атаки на Оман и, как минимум, на еще одну страну, которые должны были выглядеть как иранские.

Также Тегеран считает, что «часть этого сотрудничества включает в себя использование передовой инфраструктуры ИИ на территории ОАЭ для сбора и анализа данных, необходимых США и Израилю для нанесения ударов». В связи со всем этим отныне нападения на иранские корабли, лодки и прибрежные районы, совершаемые с территории ОАЭ, будут рассматриваться как серьезная эскалация, требующая «решительного ответа».

Ранее Иран намеренно не считал страны, с которых совершались атаки, полноценными враждебными государствами. По этой причине удары ограничивались теми объектами, которые являются непосредственными военными целями США, а также по разведывательным объектам, связанным с США и Израилем. Но такая сдержанность «прекратится в ту же минуту, если начнется наземное вторжение».

Любая страна, откуда будет предпринята подобная атака, немедленно перейдет в статус враждебной. В этом случае иранские удары будут наноситься не только по военным или разведывательным целям, но и по всем госучреждениям и связанным с государством структурам, включая коммерческие и имущественные активы, в которых у ОАЭ есть инвестиционные доли. В случае вторжения прежние правила действовать уже не будут. Если какое-либо государство примет участие в оккупации хотя бы одного участка иранской земли, оно будет считаться агрессором». Как подчеркивается, данное сообщение уже передано руководителям Арабских Эмиратов.