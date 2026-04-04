Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп отвел Ирану 48 часов до «настоящего ада»

Дата публикации: 04.04.2026
BB.LV
ФОТО: Global Look Press

Трамп хочет снова бомбить Иран.

У Ирана есть 48 часов на принятие условий США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, после чего Вашингтон «устроит ад» Тегерану. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Время пошло — 48 часов до того, как на них обрушится настоящий ад. Слава Богу!» — высказался политик.

Трамп прокомментировал собственный 10-дневный ультиматум Ирану для заключения соглашения об урегулировании конфликта с США или разблокировке Ормузского пролива и заявил о пересмотре условий. При этом глава Белого дома не дал дополнительных пояснений, что именно он планирует сделать.

Как пишут СМИ, огромная вереница транспортных самолётов C-17 ВВС США пересекает Атлантику и движется в сторону Ближнего Востока. Вторая волна уже находится над Европой, направляясь к восточному Средиземноморью. C-17 перевозят войска, тяжёлую и бронетехнику. Это крупнейшее видимое перемещение войск по воздуху с начала войны.

#Иран #Дональд Трамп #социальные сети #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
4
0
1

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео