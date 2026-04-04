Трамп запросил деньги на тюрьму

Дата публикации: 04.04.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Трамп запросил деньги на тюрьму

Музей вновь станет пенитенциарным учреждением.

Трамп запросил у Конгресса 152 млн долларов на открытие тюрьмы "Алькатрас". Это следует из проекта бюджета на 2027 год, опубликованного Белым домом. Документу еще предстоит пройти одобрение законодательного органа, - сообщает Deutsche Welle.

Президент США намерен сделать из бывшей федеральной тюрьмы строгого режима, которая сейчас является туристической достопримечательностью, одно из самых современных пенитенциарных учреждений страны. Общая стоимость ремонта составит до двух миллиардов долларов, подсчитали эксперты.

В мае 2025 года Трамп распорядился вновь открыть тюрьму "Алькатрас" с целью содержать там лиц, признанных виновными в тяжких преступлениях. Пенитенциарное учреждение будет "символизировать закон и порядок", пояснил президент, не приведя подробности.

Тюрьма "Алькатрас", располагавшаяся на одноименном острове в заливе Сан-Франциско, была основана на месте форта, действовала с 1934 по 1963 годы и получила репутацию самого мрачного застенка в стране. Она считалась самой надежной тюрьмой, защищенной от побега. Там отбывал срок, в частности, знаменитый американский гангстер Аль Капоне. В 1972-м "Алькатрас" открыли для публики. Сейчас бывшая тюрьма является общественным музеем.

