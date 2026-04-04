Wall Street Jourmal: Объединенные Арабские Эмираты готовы бросить в бой 50-тысячную армию 2 583

В мире
Дата публикации: 04.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: На вооружении армии состоят российские БМП-3.

На вооружении армии состоят российские БМП-3.

Богатое государство лоббирует принятие резолюции Совета Безопасности ООН, которая санкционировала бы такие действия.

ОАЭ готовы присоединиться к военной операции по открытию Ормузского пролива, став первой страной Персидского залива, которая открыто поддерживает силовой метод урегулирования. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Эмираты лоббируют принятие резолюции Совета Безопасности ООН, которая санкционировала бы такие действия. Дипломаты ОАЭ призвали США и военные державы Европы и Азии сформировать коалицию для разблокировки Ормузского пролива, который Иран фактически закрыл в начале марта.

Как отмечают источники, ОАЭ также предложили США занять острова в стратегически важном проливе, включая остров Абу-Муса, который контролируется Ираном и на который претендуют Эмираты.

Вооруженные силы ОАЭ (около 65 000 человек) — это высокотехнологичная, хорошо оснащенная армия, считающаяся одной из самых эффективных на Ближнем Востоке. Основу составляют сухопутные войска (танки Leclerc), современные ВВС (F-16, Mirage 2000) и ВМС, а также элитная президентская гвардия, с фокусом на защиту суверенитета и участие в региональных операциях.

Сухопутные войска оснащены более чем 380 танками Leclerc, БМП-3 и САУ G-6, являясь лидерами по бронетехнике. Включают бронетанковые, механизированные и пехотные бригады.

Военно-воздушные силы включают около 4000 человек персонала и более 300 летательных аппаратов, включая истребители F-16 Fighting Falcon и Mirage 2000, боевые вертолеты и самолеты ДРЛОУ.

Военно-морские силы включают фрегаты, корветы типа «Байнуна» и «Абу-Даби», а также подразделения морской пехоты. Президентская гвардия: Элитное подразделение, включающее спецназ, морскую пехоту и механизированные части, которое активно участвовало в операциях в Афганистане и Йемене.

#Иран #дипломатия #ОАЭ #совет безопасности ООН
