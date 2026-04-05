Американские самолеты застряли и были взорваны во время спасения летчика в Иране 1 2145

В мире
Дата публикации: 05.04.2026
BB.LV
Американские самолеты застряли и были взорваны во время спасения летчика в Иране
ФОТО: pixabay

Как сообщает New York Times, два транспортных самолета, перевозивших спасенного летчика и спецназовцев из Ирана, застряли внутри страны и были взорваны. После этого для эвакуации были отправлены три новых самолета.

По данным газеты, самолеты были взорваны, чтобы они не попали в руки иранских сил. Иранские СМИ сообщают, что первоначальные самолеты застряли на временной взлетно-посадочной полосе, созданной американскими военными в отдаленном районе страны.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские летчики, сбитые над Ираном в пятницу, были спасены. 4 апреля по возвращению штурмана была проведена, по его словам, "одна из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США", сообщение опубликовано в его социальной сети Truth Social.

Трамп сообщил, что один из членов экипажа получил травму, но "с ним все будет в порядке", отметив, что он "в целости и сохранности". Солдат застрял в "коварных горах Ирана" и был спасен, когда к нему приблизились вражеские силы. "По моему указанию американские военные направили десятки самолетов с самым смертоносным оружием в мире для его спасения", — написал Трамп, подтвердив также спасение пилота F-15E днем ранее.

Президент подчеркнул, что это первый случай в военной истории, когда двух американских пилотов спасли по отдельности в глубине вражеской территории, при этом ни один американец не был убит или ранен. По его словам, успех операций демонстрирует подавляющее превосходство США в воздухе над Ираном.

#Иран #США #авиация #эвакуация #безопасность
(1)

