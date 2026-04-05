Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп сделал заявление о сделке с Ираном

Дата публикации: 05.04.2026
BB.LV
ФОТО: Global Look Press

Трамп заявил, что США и Иран могут достичь сделки в понедельник.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран вскоре смогут заключить сделку. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По словам американского лидера, «есть хороший шанс», что сделка будет заключена в понедельник, 6 апреля. «Сейчас они ведут переговоры», — уточнил Трамп. Как отмечает источник, в противном случае президент не исключает возможность «взорвать все и забрать нефть».

Ранее Трамп обратился к властям Ирана с требованием открыть Ормузский пролив. Американский глава назвал их ублюдками, пригрозил мощными ударами по энергетическим объектам и мостам, а также матом высказался о ситуации. В завершение публикации политик добавил фразу «хвала Аллаху».

Читайте нас также:
#Иран #США #Дональд Трамп #сделка #переговоры #угрозы #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
2

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео