Тысячи домов в европейской стране лишились света

Дата публикации: 06.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тысячи домов в европейской стране лишились света
ФОТО: Unsplash

DM: в Великобритании тысячи домов остались без света из-за шторма «Дэйв».

В Великобритании тысячи домов лишились электроснабжения из-за шторма «Дэйв», который принес мощный ветер и снегопады. О стихийном бедствии в европейской стране сообщает Daily Mail (DM).

По данным издания, непогода обрушилась на северо-восток Англии и некоторые районы Шотландии. В последней стране даже была нарушена работа некоторых паромов на западном побережье. Несколько тысяч домов остались без света.

Видимость на дорогах резко ухудшилась из-за снега, а некоторые проезды оказались перекрыты повалившимися от ветра деревьями. В некоторых районах Великобритании зафиксировали аномальные для апреля холода.

#погода #Великобритания #стихийное бедствие #шторм
