Президент США Дональд Трамп заявил, что целая иранская цивилизация может быть уничтожена в ближайшее время. Об этом он написал в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Сегодня ночью будет уничтожена целая цивилизация, и ее уже никогда не восстановят. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет. Однако, теперь, когда произошла полная и тотальная смена режима, когда преобладают другие, более умные и менее радикальные умы, возможно, произойдет нечто революционно прекрасное, кто знает?», — указал глава Белого дома.

Ранее в американском школьном учебнике президента США Дональда Трампа сравнили с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером, сообщает Newsweek.