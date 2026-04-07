Иран заявил о готовности ответить на возможные удары США по своей энергетической инфраструктуре масштабным блэкаутом в странах Персидского залива. Также это повлияет на работу установок по опреснению воды в регионе.

В своих зачастую противоречивых заявлениях Трамп угрожал ударить по иранской энергетике, если Тегеран не откроет проход по Ормузскому проливу для всех судов. Иран пообещал даже после «незначительного удара» по энергетике устроить в Персидском заливе тотальный блэкаут. До этого момента все свои ответные действия на агрессию со стороны коалиции Израиля и США Иран воплощал в жизнь. Видимо, после оценки угрозы региону в случае ответного иранского удара, США поставили на паузу планы бомбежек энергоинфраструктуры Тегерана.

Представитель штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил агентству Mehr, что в ответ под удар могут попасть энергетическая инфраструктура, информационные системы и объекты опреснения воды. К заявлению Зольфагари была приложена карта с обозначением объектов энергетики в странах Залива. На ней в качестве целей, которые подвергнутся ответным ударам, были обозначены теплоэлектростанции региона. От ТЭС в Персидском заливе зависит не только электроснабжение региона, но и работа опреснительных установок, которые обеспечивают до 99% питьевой воды.

Всего на противоположном Ирану побережье находятся как минимум 17 ключевых ТЭС. Из них восемь были обозначены Эбрахимом Зольфагари в качестве законных целей.

ТЭС Джубайль: один из крупнейших энергетических комплексов Саудовской Аравии, расположенный в промышленном городе Эль-Джубайль. Станция играет важную роль в обеспечении электроэнергией и водой восточных регионов страны, где сосредоточена значительная часть нефтехимической промышленности. ТЭС Даммам: так же, как и Джубайль это ключевой объект энергетической системы Саудовской Аравии, расположенный в городе Даммам. Станция обеспечивает электроэнергией густонаселенные районы и промышленный сектор восточной части страны. Как и другие станции региона, она интегрирована с опреснительными установками, которые обеспечивают значительную часть питьевой воды. ТЭС Рас-Лаффан: крупный энергетический объект Катара, расположенный в промышленной зоне Рас-Лаффан. Станция входит в инфраструктуру одного из ключевых энергетических хабов страны, обеспечивая электроэнергией промышленные предприятия и жилые районы. Комплекс тесно связан с производством сжиженного природного газа и системой опреснения воды.

4-5) ТЭС Рас абу Фонтас и Умм-эль-Хуль: одни из основных энергетических объектов Катара, расположенные в одноименных районах. Станции обеспечивают электроэнергией столичный регион и прилегающие территории. Комплексы интегрированы с опреснительными установками, которые производят значительную часть питьевой воды.

ТЭС Сальва: энергетический объект на границе Саудовской Аравии и Катара. Станция входит в систему энергоснабжения приграничных территорий и обеспечивает электроэнергией инфраструктуру региона и опреснительные установки. ТЭС Аль-Мирфа: крупный энергетический комплекс Объединённых Арабских Эмиратов, расположенный в эмирате Абу-Даби на побережье Персидского залива. Станция играет важную роль в обеспечении электроэнергией и водоснабжением прибрежных городов и промышленных зон региона. Комплекс интегрирован с опреснительными установками. ТЭС Джебель-Али: одна из крупнейших электростанций ОАЭ, расположенная в районе Джебель-Али. Комплекс обеспечивает электроэнергией столичный регион и промышленные зоны, включая портовые объекты и индустриальные парки. Станция интегрирована с опреснительными установками.

Вооруженные силы Ирана способны атаковать ТЭС на побережье как ракетами, так и дронами. Эксперты допускают, что в случае ударов США и ответных действий Ирана возможны перебои с водой и массовая паника в ряде стран Залива. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, в свою очередь, заявил СМИ, что обмен угрозами свидетельствует об отсутствии продуманной стратегии и может привести к дальнейшей эскалации конфликта.