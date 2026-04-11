Отказ Украины от ядерного оружия - «большая ошибка», - Зеленский 2 722

В мире
Дата публикации: 11.04.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Отказ Украины от ядерного оружия - «большая ошибка», - Зеленский
ФОТО: пресс-фото

Президент Украины Владимир Зеленский назвал отказ страны от ядерного оружия в 1994 году "большой ошибкой". По его словам, членство в НАТО - "меньшее из того", что Украина должна была получить взамен.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "большой ошибкой" отказ страны в декабре 1994 года от своего ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности со стороны США, Великобритании, Франции, Китая и России, предусмотренные Будапештским меморандумом, пишет DW. Об этом глава государства заявил в выпуске подкаста The Rest Is Politics британских журналистов Аластера Кэмпбелла и Рори Стюарта, опубликованном в четверг, 9 апреля. Текстовыми выдержками из интервью глава государства поделился в своем Telegram-канале 10 апреля.

"Когда Украина согласилась отказаться от ядерного оружия, цена, которую платила другая сторона, должна была быть справедливой. Я считаю, что членство в НАТО - это меньшее из того, что лидеры Украины должны были получить в обмен на ядерный арсенал. Что мы получили? Ничего. Это была нечестная игра и большая ошибка", - сказал Зеленский в подкасте.

По словам Зеленского, другие страны-подписанты Будапешстского меморандума "должны были предоставить зонт безопасности" Украине, поскольку просили ее отказаться от ядерного оружия.

"В конце концов, все это было обманом. Значительная часть нашего ядерного оружия была передана России. К примеру, стратегические самолеты, которые Россия сейчас использует против нас в этой войне", - отметил президент Украины.

Зеленский и ранее критиковал отказ Украины от ядерного оружия

В январе 2025-го президент Украины в интервью итальянской газете Il Foglio назвал отказ прежних властей страны от ядерного арсенала "глупым и безответственным". "Украина подарила свои ядерные вооружения. Если бы я обменивал ядерное оружие, я бы обменял его на нечто очень мощное - на то, что действительно может остановить любого агрессора, независимо от его размера, территории, армии и так далее. И это - мощная армия и блок безопасности НАТО", - отмечал Зеленский.

В феврале того же года президент Украины в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что достаточной гарантией безопасности Украины могла бы стать передача западными партнерами ядерного оружия. По мнению Зеленского, это позволило бы удержать президента России Владимира Путина от нового нападения, даже если Украина не будет принята в НАТО.

