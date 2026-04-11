В результате удара Израиля в Ливане погибли 13 сотрудников служб безопасности 0 174

В мире
Дата публикации: 11.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: В результате удара Израиля в Ливане погибли 13 сотрудников служб безопасности
ФОТО: Youtube

В результате удара Израиля по южному ливанскому городу Набатия в пятницу были убиты 13 сотрудников Ливанского агентства государственной безопасности, сообщает LETA со ссылкой на AFP.

Удар был нанесён за несколько дней до того, как Ливан готовился начать переговоры о перемирии с Израилем.

Ливанское национальное новостное агентство (NNA) сообщило, что "вражеские самолёты нанесли несколько мощных ударов" по Набатии, поразив офис Агентства государственной безопасности рядом с правительственным штабом в этом городе.

"Эта болезненная утрата лишь укрепляет нашу решимость добиться перемирия, которое защитит Ливан и наших людей на юге", — заявил премьер-министр Ливана Наваф Салам.

Президент Ливана Жозеф Аун призвал международное сообщество "взять на себя ответственность за прекращение повторяющейся израильской агрессии".

Армия Израиля заявила, что "уничтожила" более 4300 объектов "Хизбаллы" в Ливане и убила более 1400 боевиков "Хизбаллы" с начала войны между Израилем и поддерживаемой Ираном шиитской группировкой "Хизбалла", начавшейся 2 марта.

"Хизбалла" заявила, что в пятницу провела десятки атак по целям в Израиле, включая трансграничные ракетные залпы в ответ на удары по Набатии, а также ракетный удар по военно-морской базе в южном израильском городе Ашдод, расположенном далеко от границы с Ливаном.

Израиль сообщил, что в пятницу из Ливана было выпущено более 30 ракет.

