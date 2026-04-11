Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Военные корабли США пересекли Ормузский пролив 0 818

В мире
Дата публикации: 11.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Военные корабли США пересекли Ормузский пролив
ФОТО: пресс-фото

Два военных корабля США пересекли Ормузский пролив, что стало первым подобным случаем с начала войны с Ираном, при этом президент Дональд Трамп в субботу заявил, что США начали "очистку" этого стратегического водного пути, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Минные корабли американской эскадры прошли через пролив без каких-либо инцидентов, сообщает газета "The Wall Street Journal" со ссылкой на трех представителей США.

Операция не была согласована с властями Тегерана, отмечает издание "Axios".

"Мы сейчас начинаем процесс очистки Ормузского пролива", — заявил Трамп на своей социальной платформе "Truth Social", назвав это "услугой" для таких стран, как Китай, Япония и Франция, у которых, по его словам, "нет смелости или воли выполнить эту работу самим".

Он настаивал, что Иран в этом конфликте проиграл, одновременно признавая, что иранские мины в стратегическом проливе, через который транспортируется пятая часть мировой нефти, по-прежнему представляют угрозу.

"Единственное, что у них получается, — это угрожать тем, что корабль может "наткнуться" на одну из их морских мин", — написал Трамп.

Высокопоставленные представители Ирана и США в субботу начали переговоры в Пакистане с целью прекращения конфликта на Ближнем Востоке.

Читайте нас также:
#Иран #США #мировая экономика #Дональд Трамп #переговоры #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
1
0
1
0
4

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео