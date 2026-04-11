Два военных корабля США пересекли Ормузский пролив, что стало первым подобным случаем с начала войны с Ираном, при этом президент Дональд Трамп в субботу заявил, что США начали "очистку" этого стратегического водного пути, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Минные корабли американской эскадры прошли через пролив без каких-либо инцидентов, сообщает газета "The Wall Street Journal" со ссылкой на трех представителей США.

Операция не была согласована с властями Тегерана, отмечает издание "Axios".

"Мы сейчас начинаем процесс очистки Ормузского пролива", — заявил Трамп на своей социальной платформе "Truth Social", назвав это "услугой" для таких стран, как Китай, Япония и Франция, у которых, по его словам, "нет смелости или воли выполнить эту работу самим".

Он настаивал, что Иран в этом конфликте проиграл, одновременно признавая, что иранские мины в стратегическом проливе, через который транспортируется пятая часть мировой нефти, по-прежнему представляют угрозу.

"Единственное, что у них получается, — это угрожать тем, что корабль может "наткнуться" на одну из их морских мин", — написал Трамп.

Высокопоставленные представители Ирана и США в субботу начали переговоры в Пакистане с целью прекращения конфликта на Ближнем Востоке.