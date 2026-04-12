Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Поступили угрозы взрывов на избирательных участках в Венгрии 0 228

Дата публикации: 12.04.2026
BB.LV
Как мы уже писали, в Венгрии проходят выборы в парламент. Зафиксированы первые инцинденты. В частности, в Мишкольце и Пече голосование было прервано из-за угрозы взрыва: полиция и служебные собаки окружили избирательный участок, голосование было приостановлено, а затем возобновилось после обыска здания.

В Мишкольце около 15:15 к общественному центру имени Гезы Гардоньи, прибыло несколько полицейских машин, из которых вышли 10-15 полицейских, а также две собаки, обученные поиску взрывчатых веществ.

Голосование было немедленно приостановлено, из-за угрозы взрыва, находящихся внутри вывели наружу, и десятки людей — около 40-50 — собрались снаружи здания в ожидании. Поиски заняли около получаса, и собаки не обнаружили взрывчатки, поэтому голосование вскоре могло продолжиться, передает MyHungary.Net.

#полиция #безопасность #голосование #обыск #события
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео