Как мы уже писали, в Венгрии проходят выборы в парламент. Зафиксированы первые инцинденты. В частности, в Мишкольце и Пече голосование было прервано из-за угрозы взрыва: полиция и служебные собаки окружили избирательный участок, голосование было приостановлено, а затем возобновилось после обыска здания.

В Мишкольце около 15:15 к общественному центру имени Гезы Гардоньи, прибыло несколько полицейских машин, из которых вышли 10-15 полицейских, а также две собаки, обученные поиску взрывчатых веществ.

Голосование было немедленно приостановлено, из-за угрозы взрыва, находящихся внутри вывели наружу, и десятки людей — около 40-50 — собрались снаружи здания в ожидании. Поиски заняли около получаса, и собаки не обнаружили взрывчатки, поэтому голосование вскоре могло продолжиться, передает MyHungary.Net.