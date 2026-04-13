Петер Мадьяр - 45-летний лидер партии "Тиса", победившей на парламентских выборах в Венгрии - выступил перед десятками тысяч ликующих сторонников в Будапеште. Политик в воскресенье, 12 апреля, заявил об "историческом мандате на управление", пишет DW.

Как сообщила избирательная комиссия после подсчета голосов на 98% избирательных участков, Мадьяр и правоцентристская "Тиса" могут получить 138 из 199 мест - более двух третей голосов в новом парламенте. Речь идет о конституционном большинстве.

Это даст новому правительству достаточное пространство для маневра при внесении важных изменений в законодательство и реализации своей политики, констатировало агентство AFP.

"Мы освободили Венгрию"

"Мы освободили Венгрию, мы вернули себе нашу родину", - подчеркнул венгерский политик.

Премьер-министр Венгрии, 62-летний Виктор Орбан, признавший поражение, находился у власти 16 лет - с 2010 года - и являлся самым долгоправящим главой правительства в ЕС.

Мадьяр пообещал, что будет представлять "интересы всех венгров, включая находящихся за пределами страны". Выступление лидера время от времени прерывали крики собравшихся, скандировавших: "Европа! Европа!"

Первый зарубежный визит - в Варшаву

Политик заявил, что его первая зарубежная поездка будет в Варшаву, и добавил, что восстановит и расширит сотрудничество в рамках Вышеградской четверки (Вышеградской группы) в составе четырех центральноевропейских государств: Венгрии, Польши, Словакии и Чехии. Глава "Тисы" добавил, что затем посетит Вену и Брюссель, где проведет переговоры по финансированию ЕС. Будапешт будет "крепким союзником" Евросоюза и НАТО, пообещал Петер Мадьяр.

Пообещал восстановить систему сдержек и противовесов

Говоря о ситуации внутри страны, политик пообещал восстановить систему сдержек и противовесов - за 16 лет, по его словам, независимые институты, "попали в заложники". При этом Мадьяр призвал главу Верховного суда Венгрии, генпрокурора и руководителя Национального управления по СМИ и коммуникациям подать в отставку.

Кто такой Петер Мадьяр

Мадьяр - адвокат, ранее член молодежного крыла партии Орбана "Фидес", совершенно неожиданно появился на политической сцене в феврале 2024 года. Его ораторский талант быстро принес ему огромную популярность. Мадьяру неоднократно удавалось собирать тысячи людей на протесты против режима Орбана. Он возглавил небольшую партию "Тиса", которая вскоре обогнала "Фидес" в опросах, и пообещал радикальные перемены в Венгрии.

В начале февраля сторонники "Тисы" представили 240-страничную предвыборную программу партии - причем сделали они это не на масштабном мероприятии, а в часовом видеоролике на YouTube. Помимо главного обещания "Тисы" - ликвидировать коррумпированную систему Орбана и восстановить верховенство права и демократию в Венгрии, наиболее важными пунктами в этой программе являются возвращение Венгрии в качестве надежного партнера в ЕС и НАТО, давно назревшие реформы в системах здравоохранения и образования Венгрии, а также улучшение социальной политики и устойчивое сокращение бедности.

Победа "Тисы"

Партия "Тиса" оппозиционера Петера Мадьяра лидирует на парламентских выборах в Венгрии по итогам подсчета более 99% голосов, следует из данных, опубликованных на сайте Национального избирательного бюро (NVI) вечером в воскресенье, 12 апреля.

По этой информации, "Тиса" получает 138 мест в парламенте, а партия "Фидес" действующего премьер-министра Виктора Орбана и входящая в союз с ней Христианско-демократическая народная партия (KDNP) - 55 мест. Еще на шесть мест предварительно может рассчитывать ультраправое движение "Наша Родина".