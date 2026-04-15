Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что Канада вполне могла бы стать частью Европейского союза. Своими мыслями он поделился в интервью канадскому телеканалу СВС.

«Я могу себе представить более крупный ЕС, но будет ли его частью Канада или нет, решать Канаде», — сказал Стубб.

По его мнению, интеграция Канады в Евросоюз возможна, потому что ценности, которых придерживаются в стране, близки европейцам.

Премьер-министр Канады Марк Карни еще в июне 2025 года говорил, что его правительство не рассматривает вопрос о вступлении в ЕС.