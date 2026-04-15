Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Шпионский скандал в ЕС: расследование против Венгрии на финишной прямой 1 1564

В мире
Дата публикации: 15.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Шпионский скандал в ЕС: расследование против Венгрии на финишной прямой
ФОТО: depositphotos

Европейская комиссия в четверг сообщила о прогрессе в расследовании, начатом по подозрениям, что Венгрия в течение многих лет шпионила за процессом принятия решений в Европейском союзе, а источники сообщили AFP, что в ближайшее время с его результатами будет ознакомлен Европейский парламент, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

"Достигнут прогресс, и Комиссия после завершения административных процедур проинформирует парламент", — заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Балаш Уйварьи.

По данным источников, расследование почти завершено и его результаты повлияют на судьбу еврокомиссара по вопросам здравоохранения и благополучия животных Оливера Вархели.

В период, к которому относится расследование, Вархели был послом Венгрии при ЕС. Существуют подозрения, что в то время Будапешт вербовал информаторов в различных институтах ЕС.

Офис Вархели пока не предоставил комментариев.

Официальное расследование было начато в прошлом году после того, как международное журналистское расследование выявило, что венгерские спецслужбы в период с 2012 по 2018 год вербовали информаторов в институтах ЕС и создали шпионскую сеть.

Вархели отрицал, что знал об этом.

Однако нынешний премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, который в тот период работал в Брюсселе, утверждает, что Вархели "не говорит всей правды".

"В [венгерском] представительстве при ЕС в Брюсселе всем было известно, что там размещены агенты разведки", — написал Мадьяр в Facebook в октябре прошлого года.

Как сообщалось, на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах в Венгрии партия действующего на тот момент премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» потерпела сокрушительное поражение, а уверенную победу одержала находящаяся в оппозиции консервативная партия «Тиса» под руководством Мадьяра.

×
Читайте нас также:
#выборы #оппозиция #спецслужбы #шпионаж #Европейская комиссия #политика #Венгрия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
3
0
0
0
0
2

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео