Европейская комиссия в четверг сообщила о прогрессе в расследовании, начатом по подозрениям, что Венгрия в течение многих лет шпионила за процессом принятия решений в Европейском союзе, а источники сообщили AFP, что в ближайшее время с его результатами будет ознакомлен Европейский парламент, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

"Достигнут прогресс, и Комиссия после завершения административных процедур проинформирует парламент", — заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Балаш Уйварьи.

По данным источников, расследование почти завершено и его результаты повлияют на судьбу еврокомиссара по вопросам здравоохранения и благополучия животных Оливера Вархели.

В период, к которому относится расследование, Вархели был послом Венгрии при ЕС. Существуют подозрения, что в то время Будапешт вербовал информаторов в различных институтах ЕС.

Офис Вархели пока не предоставил комментариев.

Официальное расследование было начато в прошлом году после того, как международное журналистское расследование выявило, что венгерские спецслужбы в период с 2012 по 2018 год вербовали информаторов в институтах ЕС и создали шпионскую сеть.

Вархели отрицал, что знал об этом.

Однако нынешний премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, который в тот период работал в Брюсселе, утверждает, что Вархели "не говорит всей правды".

"В [венгерском] представительстве при ЕС в Брюсселе всем было известно, что там размещены агенты разведки", — написал Мадьяр в Facebook в октябре прошлого года.

Как сообщалось, на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах в Венгрии партия действующего на тот момент премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» потерпела сокрушительное поражение, а уверенную победу одержала находящаяся в оппозиции консервативная партия «Тиса» под руководством Мадьяра.