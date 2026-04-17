Папа римский Лев XIV во время визита в Камерун резко осудил "горстку тиранов", которые, по его словам, тратят миллиарды на то, чтобы "опустошать" мир посредством эксплуатации и войн, пишет DW. "Блаженны миротворцы, - заявил понтифик, выступая в соборе Святого Иосифа в городе Баменда в четверг, 16 апреля, - но горе тем, кто манипулирует религией и самим именем Бога ради собственной военной, экономической и политической выгоды, погружая священное во тьму и мерзость. Это мир, перевернутый с ног на голову, эксплуатация Божьего творения, которую должна осудить и отвергнуть каждый честный и совестливый человек".

Конфликт папы римского с администрацией США

Во время молитвенного бдения за мир во всем мире 11 апреля Лев XIV - первый американец на Святом престоле - призвал лидеров воюющих стран остановиться и сесть за стол переговоров, "а не за стол, где планируется перевооружение и принимаются решения о смертоносных действиях". В ответ на его призыв президент США Дональд Трамп назвал понтифика "ужасным" в вопросах внешней политики, заявив на платформе Truth Social: "Мне не нужен папа, который критикует президента Соединенных Штатов, потому что я делаю именно то, для чего меня избрали".

Глава Римско-католической церкви в свою очередь пояснил, что призывы Ватикана к миру и примирению основаны на Евангелии и что он не боится действующей администрации США. Понтифик подчеркнул, что своим общим призывом к миру и критикой "иллюзии всемогущества" не наносит прямой удар по Трампу или кому-либо еще.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поддержала Льва XIV, заявив: "Честно говоря, я не чувствовала бы себя очень комфортно в обществе, где религиозные лидеры делают то, что им говорят политические лидеры". После этого Трамп жестко раскритиковал Мелони. Ранее он многократно тепло отзывался об итальянском премьере.

Поездка Льва XIV по странам Африки

Папа римский 13 апреля отправился в 11-дневное турне по странам Африки. Первой остановкой на пути понтифика стал Алжир - страна, в которой на 48 миллионов жителей приходится лишь около 9000 католиков. Здесь папапосетил развалины античного города Гиппон, в котором проповедовал Блаженный Августин - один из основоположников Католической церкви.

После Алжира и Камеруна Лев XIV планирует посетить Анголу и Экваториальную Гвинею.