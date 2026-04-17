Представьте: всего три месяца, и Балтия на коленях, даже без вторжения сухопутных войск! Литовские аналитики бьют тревогу, предрекая капитуляцию под шквалом ракет и беспилотников. Это пугающий взгляд в будущее, который требует немедленных действий.

Балтийская оборонная инициатива представила шокирующий сценарий, который безжалостно обнажает уязвимости Литвы, призывая к их немедленному устранению. Вильнюсские аналитики, изучая уроки иранской войны, смоделировали потенциальный конфликт, предсказывая критическое окно для Кремля. Они указывают на декабрь 2027 года как на период глубокого политического хаоса в Европе и полного истощения ресурсов США.

Сценарий рисует мрачную картину: Марин Ле Пен гипотетически возглавляет Францию, вырывая страну из-под ядерного щита НАТО. В это время Соединенные Штаты, измотанные полуторалетней войной в Иране, остаются с пустыми арсеналами, неспособные защитить европейских союзников. Именно этот критический момент Россия использует для своего молниеносного и разрушительного удара.

Гиперзвуковой кошмар и тотальное опустошение

Первым делом агрессор наносит удар гиперзвуковыми ракетами по ключевым правительственным зданиям Литвы, сея панику и разрушение. Затем небо заполняют волны дронов-камикадзе, обрушивающиеся на города. Согласно сценарию, за 60 дней Москва выпускает более 170 000 беспилотников Shahed, превращая Вильнюс в руины.

Агрессор методично стирает с лица земли всю инфраструктуру: мосты, электростанции, больницы и водоочистные сооружения. Ни один российский солдат не вторгается, но страна оказывается полностью парализованной, погруженной в хаос. Жизнь в городах становится невыносимой, и на 90-й день наступает ужасающая развязка, когда Москва выдвигает свое жестокое условие.

"На 90-й день Москва выдвигает ультиматум: все три балтийских государства соглашаются на российскую оккупацию, или следующими будут Рига и Таллинн", — говорится в отчете Балтийской оборонной инициативы, обнажая всю безжалостность ситуации.

Конституционная ловушка: Ахиллесова пята Литвы

Тибо Девергранн, основатель инициативы, указывает на еще одну критическую уязвимость: опасный юридический пробел в литовском законодательстве. Если агрессор одним ударом ликвидирует президента и спикера Сейма, государство мгновенно потеряет всякую управляемость. Конституция не предусматривает четкой линии преемственности власти, оставляя вопрос о главнокомандующем в момент кризиса открытым, что создает идеальные условия для хаоса.

"Мы считаем, что этот вопрос следует решить", — подчеркивает Девергранн, призывая к незамедлительным действиям. Аналитики уже разработали 200 конкретных предложений по укреплению обороны, опираясь на французскую модель "суверенитета через силу". Это мощная стратегия сдерживания, призванная сделать любое нападение непомерно дорогим для потенциального агрессора.

Готова ли Европа к большой войне? Мнения разошлись

Мнения экспертов по поводу этого сценария резко разделились: некоторые считают его чрезмерно пессимистичным. Однако Восточная Европа не дремлет, и страны Балтии уже рекордно нарастили расходы на закупку современного вооружения. Служба внешней разведки Эстонии ранее прогнозировала, что Россия не решится атаковать НАТО в ближайшие два года, давая Европе время на укрепление обороны. Но расслабляться, несмотря на это, категорически рано.

Сценарий, включающий 170 тысяч дронов, основан на шокирующих реальных темпах производства в РФ, что делает его крайне правдоподобным. Это суровая реальность, к которой необходимо готовиться безотлагательно, чтобы не оказаться застигнутыми врасплох.