В Киеве неизвестный открыл стрельбу по людям, есть жертвы

В мире
Дата публикации: 18.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Киеве неизвестный открыл стрельбу по людям, есть жертвы
ФОТО: LETA

Как минимум один человек погиб в результате стрельбы, открытой в Киеве неизвестным. Сообщается, что мужчина взял заложников в супермаркете "Велмарт" в районе Демеевки.

В Киеве неизвестный открыл стрельбу по людям, передает Национальная полиция Украины в Telegram в субботу, 18 апреля. Указывается, что в результате нападения погиб как минимум один человек. Есть раненые. На момент публикации полиция вела операцию по задержанию предполагаемого преступника.

Из сообщения Национальной полиции Украины не ясно, в каком районе города произошла трагедия. Между тем Telegram-канал "Политика страны" пишет, что открывший стрельбу мужчина взял заложников в супермаркете "Велмарт" в Голосеевском районе. Ссылаясь на местные паблики, канал пишет, что в результате нападения погибли четыре человека.

В одном из постов указывается также, что в Голосеевском районе после нападения начался пожар. Судя по видеозаписям, курсирующим в Сети, мужчина в упор стрелял на улице в случайных прохожих.

Сейчас супермаркет "Велмарт"окружен спецслужбами.

Кличко: Среди пострадавших - ребенок

Тем временем мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил в Telegram, что среди пострадавших в результате вооруженного нападения в Голосеевском районе - ребенок. В момент публикации он был на пути в больницу.

Судя по посту Кличко, в результате нападения погибли несколько человек. "Спецоперация по задержанию мужчины, устроившего стрельбу и находящегося в настоящее время в помещении супермаркета, продолжается. По предварительной информации, в супермаркете тоже слышны выстрелы", - пишет он, цитирует "Немецкая волна".

Автор - Андрей Хазов
