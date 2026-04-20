В условиях растущей тревоги канцлер Фридрих Мерц собирает Совет по национальной безопасности, чтобы оперативно рассмотреть критическую ситуацию с поставками энергоносителей и топлива в стране.

Канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал срочное заседание Совета по национальной безопасности. Предстоящая встреча направлена на всестороннее обсуждение текущего положения с энерго- и топливоснабжением страны. Об этом сообщает dpa, ссылаясь на заявление главы немецкого правительства, переданное "Европейской правдой".

Обеспечение критически важных поставок

Главной целью, по словам Мерца, является гарантия бесперебойных поставок ключевых видов топлива. Речь идет о дизельном топливе, бензине и авиационном керосине, необходимых для стабильной работы экономики.

Он подчеркнул серьезность положения, но заверил в наличии ресурсов: "Ситуация напряженная, но поставки обеспечены. Если условия ухудшатся, мы готовы принять меры", – заявил канцлер.

Роль Совета по нацбезопасности

Совет национальной безопасности был сформирован коалиционным правительством Мерца в прошлом году. Его основная задача – оперативно реагировать на кризисные ситуации и обеспечивать национальную безопасность.

В состав Совета входят ключевые представители федерального правительства и силовых структур. При необходимости к работе могут подключаться и представители федеральных земель Германии.

Мерц акцентировал внимание на том, что поддержание стабильности цепочек поставок остается первостепенным приоритетом. Правительство готово задействовать "все имеющиеся инструменты" для сохранения этой стабильности.

Меры и предостережения министра экономики

Ранее министр экономики Катерина Райхе уже сообщала о подготовке мер на случай возможной нехватки керосина. При этом она настоятельно призвала избегать паники.

"Паника по поводу керосина никому не поможет", – отметила Райхе, добавив, что условия поставок существенно различаются в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Министр также сообщила, что совместно с Министерством транспорта они пригласили представителей отрасли на переговоры. Встреча, запланированная на понедельник, объединит аэропорты, авиакомпании и поставщиков топлива для поиска решений.

Влияние ценовой политики на топливо

Правительство Германии уже внедрило правило, позволяющее автозаправочным станциям повышать цены лишь раз в день. Однако эта мера пока не привела к снижению расходов для автомобилистов.

После введения данной политики на прошлой неделе были зафиксированы рекордные ценовые максимумы. Это вызвало дополнительную обеспокоенность среди потребителей и экспертов.